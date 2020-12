Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat von Bildungssenatorin Sandra Scheeres einen „Winterfahrplan“ für die Berliner Schulen verlangt. „Die anhaltend hohen Inzidenzwerte in allen Berliner Bezirken erfordern ein entschiedenes Handeln“, teilte der Vorsitzende der GEW Berlin, Tom Erdmann, am Montag mit. Ein Regelbetrieb sei an vielen Schulstandorten nicht mehr möglich.

Die Forderungen der GEW umfassen insgesamt neun Punkte. So fordert die Gewerkschaft unter anderem, dass alle weiterführenden Schulen noch im Dezember in allen Jahrgängen auf das Wechselmodell umstellen können - und zwar unabhängig von den aktuellen Infektionszahlen. Außerdem müsse in den ersten beiden Wochen nach den Weihnachtsferien in allen Schulen mit Sekundarstufe der Unterricht im Wechselmodell organisiert werden. Nur so sei das Abstandsgebot einzuhalten.

In diesem Fall müssten für Schüler, die einen erhöhten Bedarf an pädagogischer Unterstützung haben und/oder die zu Hause keinen eigenen Arbeitsplatz haben zusätzliche Präsenzzeiten und Arbeitsplätze mit PC/Internetanbindung in der Schule oder zusammen mit Jugendhilfe-Trägern organisiert werden.



An Grundschulen sind nach Ansicht der GEW klare Vorgaben erforderlich, nur wenige Lehrkräfte in einer Lerngruppe einzusetzen und die Zahl der Unterrichtsstunden zu verringern, um den Schulen Möglichkeiten für eine Verkleinerung der Lerngruppen zu geben.

Ferner forderte die GEW die Einstellung von weiteren Pädagogen und Pädagoginnen und zusätzlichem Personal - beispielsweise für die Gruppenbetreuung oder Unterstützung benachteiligter Schüler.



Außerdem müsse der Ausbau der digitalen Infrastruktur "erheblich verbessert und beschleunigt" werden. Den Schulen müssten "datenschutzkonforme und bedienungsfreundliche Kommunikationsmöglichkeiten und Lernplattformen" zur Verfügung gestellt werden, zudem müssten digitale Endgeräte "in ausreichendem Maß und Qualität beschafft und ausgegeben werden", so die GEW.



Der Senat müsse außerdem Mund-Nasen-Schutz für alle Schülerinnen und Schüler sowie FFP2-Masken für das gesamte Schulpersonal zur Verfügung stellen, forderte die GEW. Klassen- und Gruppenräume, Mensen und Sporthallen seien mit Raumluftfilteranlagen in ausreichender Anzahl auszustatten - vor allem, wenn kein Stoßlüften möglich sei.

Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung, erklärte dazu: "Einen Winterfahrplan gibt es in Berlin seit 26. November, es sollte auch der GEW aufgefallen sein." Die Regelungen in Berlin würden über Weihnachten hinaus bis zunächst zum 8. Januar gelten. Die Regelungen seien strenger als im Bund, hieß es zudem aus der Verwaltung. Für Schulen, die nach dem Corona-Stufenplan als „rot“ eingestuft würden, griffen Maßnahmen, die über das hinausgingen, was bundesweit vereinbart sei.

"Auch abschlussrelevante Jahrgänge generell auf Wechselunterricht umzustellen, würde den Bildungserfolg von Schülern, gerade von benachteiligten Schülern, womöglich gefährden", so Klesmann. "Es wird auch weitere Beschäftigte geben, zusätzlicher Mund-Nasen-Schutz wird gerade ausgeliefert, auch Typ FFP-2-Masken."

Der GEW-Vorsitzende Erdmann warf dem Senat am Montag in einem Gastbeitrag bei „t-online“ vor, einen. „Was macht die Politik? Sie verordnet Stoßlüften und achtstündige Maskenpflicht in den Schulen ohne Atempausen“, sagte er. „Dabei wissen wir, dassund die Fenster mit vier Schrauben an vier Ecken im Rahmen verankert sind. Instandsetzungsoffensive? Fehlanzeige!“

Aus Sicht der GEW reagiert die Politik in vielem zu langsam und zu unentschlossen: „Erst in diesem November, Monate nach Schuljahresstart und mit den höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie, haben die ersten Bundesländer FFP2-Schutzmasken an die Schulbeschäftigten ausgeteilt“, kritisierte der GEW-Vorsitzende. „In Berlin gut zwei Stück pro Person. Einmalig.“ (dpa,Tsp)