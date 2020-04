Sitzung des Abgeordnetenhauses verzögert sich - FDP fordert, dass der Senat Corona-Verordnung vorlegt

Der Beginn der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich am Donnerstagmorgen verzögert. Grund war ein außerordentliches Treffen des Ältestenrates, das die FDP-Fraktion beantragt hatte. Die FDP forderte, dass die Rechtsverordnungen des Senats zu den Einschränkungen wegen der Corona-Krise dem Parlament vorgelegt werden. „Es kann nicht sein, dass der Senat dauerhaft am Parlament vorbeiregiert“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Paul Fresdorf. Das Abgeordnetenhaus müsse die Chance haben, die Verordnungen auch in den Fachausschüssen zu beraten. Daher müssten sie noch am Donnerstag dort eingebracht werden.

Tagesspiegel-Informationen zufolge war die am Dienstag vom Senat beschlossene fünfte Änderung der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses erst am Donnerstagmorgen und damit wenige Minuten vor Beginn der Plenarsitzung zugesendet worden.

Die anderen Fraktionen zeigten sich allerdings angesichts des FDP-Antrags auf die Sondersitzung des Ältestenrats perplex, weil die Rechtsverordnungen nun ausgerechnet heute Morgen allen Fraktionen zugeleitet worden waren. Bereits am Dienstag sollen die Parlamentarischen Geschäftsführer den Chef der Senatskanzlei "ermahnt" haben - der Regierende Bürgermeister soll sich für die Nichtvorlage bei den Parlamentariern entschuldigt haben.

"Dass der Senat seine Rechtsverordnungen endlich dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnisnahme vorlegen solle, wie es die Geschäftsordnung vorsieht, ist Konsens unter den Fraktionen und nicht nur Meinung der FDP", sagte ein Parlamentarier dem Tagesspiegel.

Die Rechtsverordnungen werden zur Besprechung in die Ausschüsse überwiesen. Damit ist ein wichtiges Kontrollrecht des Parlaments wiederhergestellt, denn in der Geschäftsordnung heißt es: "Empfiehlt der Ausschuss, die Rechtsverordnung aufzuheben oder zu ändern, so hat er gleichzeitig vorzuschlagen, ob das Abgeordnetenhaus ein entsprechendes Ersuchen an den Senat richten oder selbst durch Gesetz in dem dafür vorgesehenen Verfahren (§ 39) die Aufhebung oder Änderung beschließen soll." (Ronja Ringelstein, Robert Kiesel, mit dpa)