Chef der Charité: "Wir sind schon sehr bald an der Grenze des Machbaren"

in einem eindringlichen Appell schnelles Handeln angemahnt. Er begründete das mit dem personellen Aufwand, der mit der Betreuung von Covid-19-Intensivpatienten einhergeht. "Wir sind schon sehr bald an der Grenze des Machbaren", sagte Kroemer Charité-Chef Heyo Kroemer hat vor einer drohenden Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland gewarnt - und. Er begründete das mit dem personellen Aufwand, der mit der Betreuung von Covid-19-Intensivpatienten einhergeht., sagte Kroemer am Donnerstagabend in den "Tagesthemen" der ARD . Die Lage sei "derzeit beherrschbar, aber sie ist an der Grenze der Beherrschbarkeit".

Zur Lage in Berlin erklärte Kroemer: Mehr als 1600 Neuinfektionen an einem Tag würden "zwangsläufig" zu Aufnahmen in Krankenhäuser und dann häufig auch in den Intensivstationen führen. "Bei uns ist die Lage aus meiner Sicht noch beherrschbar, aber sehr angespannt." Von den 442 Intensivbetten der Charité seien 129 mit Covid-19-Patienten belegt. Etwa 70 Prozent davon würden künstlich beatmet. Es sei bereits ärztliches und pflegerisches Personal von anderen Stationen abgezogen worden, um die Betroffenen betreuen zu können. Die Charité habe dafür ihr Programm an geplanten Operationen auf 65 Prozent reduziert. Ein zusätzlicher Aufbau von Intensivbetten sei nur noch möglich, wenn es in diesem Bereich weitere Einschränkungen gebe.



"Die Zahl der freien Intensivbetten, die in Deutschland häufig kommuniziert wird, suggeriert meines Erachtens einen falschen Tatbestand", sagte Kroemer. Verfügbar sei ein Intensivbett nur dann, wenn auch genügend Ausrüstung und Personal für die Versorgung der Patienten zur Verfügung stünden. "Davon gibt es nicht mehr sehr viele freie in der Bundesrepublik", erklärte der Chef der größten Universitätsklinik in Deutschland.



Insbesondere sieht Kroemer die Beschäftigten in den Kliniken an ihren Grenzen. "Durch die extrem schwere pflegerische und ärztliche Tätigkeit, die ja auch extrem verantwortungsvoll ist, ist das Personal in einer Art und Weise belastet, wie das meines Erachtens nicht sehr lange durchgehalten werden kann." Diese Belastung halte nicht nur schon seit mehreren Wochen an, sondern werde bereits jetzt schon absehbar noch eine Weile so weitergehen, weil die aktuell hohen Infektionszahlen sich mit zwei bis drei Wochen Verzögerung auch in den Kliniken abbilden würden.



Es sei deshalb "unbedingt notwendig zu reagieren", wenn man verhindern wolle, dass selbst das "ausgezeichnet" aufgestellte Gesundheitssystem in Deutschland mit dieser Belastung nicht mehr fertig werden könne. "Wenn wir das verhindern wollen, sollten wir sehr, sehr schnell reagieren." Er bezweifle, dass man dafür noch zwei Wochen bis Weihnachten warten könne. Jeder Tag, an dem die Politik nicht aktiv werde, trage "erheblich" zu den Problemen in den Kliniken bei.





Ein Missverständnis räumte Kroemer auch noch aus: dass Covid-19 vermeintlich nur die Alten trifft. Zwar seien auf den Intensivstationen vorwiegend ältere Menschen mit mehreren Vorerkrankungen zu finden, allerdings schützten ein junges Alter und das Fehlen von Vorerkrankungen nicht vor einem schweren Verlauf, warnte Kroemer. "Wir sehen immer wieder auch noch verhältnismäßig sehr junge Menschen, die zum Teil tragische Verläufe erleiden."