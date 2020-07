59 Neuinfektionen, 23 neue Patienten in Kliniken, Corona-Ampeln auf Grün

In Berlin sind seit Beginn der Pandemie 8301 Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend bekannt. Damit sind seit Dienstag 59 Neuinfektionen hinzugekommen. Derzeit sind 654 aktive Fälle in Berlin bekannt, 25 weniger als am Vortag. Ein weiterer Toter war nicht zu beklagen. Bis heute starben 214 Menschen in Berlin an einer Covid-19-Erkrankung.

Insgesamt ist die Pandemie-Lage in Berlin entspannt. Alle drei Corona-Ampeln stehen auf Grün. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,58, womit sich der R-Wert auf dem Niveau der vergangenen Tage bewegt. Grob gesagt, steckt nur jeder zweite Infizierte einen anderen Menschen an. Kritisch wird es erst, wenn der R-Wert länger über 1,1 steht. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist mit 8,32 wieder auf Werte zurückgegangen, wie es sie vor zwei Wochen gab. Der Ausschlag der vergangenen Woche, nicht zuletzt wegen lokaler Ausbruchsgeschehen, hat sich nicht verstetigt. Bundesweit gilt die Zahl 50 als Grenze, Berlin will schon bei einem Wert von 20 neue Maßnahmen vorbereiten.





Lediglich 2,7 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Im Krankenhaus behandelt werden 129 Betroffene, davon 35 auf Intensivstationen. Auf diesem niedrigen Niveau war am Mittwoch dennoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: 23 Covid-19-Patienten kamen seit dem Vortag hinzu, in Intensivbehandlung immerhin zwei.