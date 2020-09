Nachdem eine Schülerin in Eberswalde positiv getestet wurde, kam nun Entwarnung: Lehrer und Mitschüler, die vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden, sind negativ getestet worden.

In Berlin ist die Zahl der Corona-Fälle am Freitag um 186 bestätigte Neuinfektionen gestiegen. Aktuell sind 1083 aktive Fälle bekannt, das sind 110 mehr als noch am Vortag. Alle drei Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün: Die Reproduktionszahl R liegt bei 1,04. In einer Woche gab es 17,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Lediglich 1,1 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Eine besonders hohe Inzidenz weisen die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg (39,3), Mitte (31,1), Tempelhof-Schöneberg (23,1) und Neukölln (22,1) auf.

In Berlins geschlossenem Vollzug gibt es den ersten Corona-Fall bei einem Inhaftierten. Es handelt sich um einen 19-Jährigen, der nach der Ankunft wie alle neuen Insassen zunächst in die Präventiv-Quarantäne-Station gebracht und dort getestet wurde. Er ist ohne Symptome und kommt nun in die reguläre Quarantäne. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres und ihre Staatssekretärin Beate Stoffers (SPD) können ihren Amtsgeschäften wieder nachgehen. Ihre Corona-Tests fielen negativ aus, teilte die Bildungsverwaltung am Freitag mit. Zuvor hatten sie Kontakt mit einem infizierten Mitarbeiter der SPD-Fraktion gehabt.

