"Alarmstufe Rot": Eventbranche plant Demo mit 5000 Teilnehmenden

Mit einer Großdemonstration will die Veranstaltungsbranche am Mittwoch, 9. September, in Berlin auf ihre Existenznöte wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. „Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps“, hieß es in einer Ankündigung vom Dienstag. „Der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Euro Umsatz und 1 Million direkt Beschäftigten steht seit Beginn der Covid-19-Krise still. Faktisch ist den Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft die Arbeitsgrundlage fast vollständig entzogen worden.“

Zur Demonstration aufgerufen hat das Bündnis „Alarmstufe Rot“, das die mitgliederstärksten Initiativen, Verbände und Vereine aus der Veranstaltungswirtschaft vereint. Mehr als 5000 Teilnehmer würden erwartet. Los geht es sinnigerweise um fünf nach zwölf: Die Demonstration soll ab 12.05 Uhr über zwei Routen zur großen Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor ziehen.

Die Veranstalter distanzieren sich ausdrücklich von den Corona-Protesten, wie sie am vergangenen Wochenende in Berlin stattfanden. Die Teilnehmer seien dazu aufgerufen, sich an die zurzeit gültigen Abstands- und Hygienevorschriften zu halten. „Die Veranstaltungswirtschaft demonstriert explizit nicht gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, sondern für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen, da sie zum Zweck der allgemein erforderlichen Pandemiebekämpfung ihrer Existenzgrundlage beraubt wurde“, hieß es. (dpa)