Mehr Schulen auf "Rot" - weniger Schüler positiv getestet

Laut den am Freitagnachmittag veröffentlichten Zahlen der Bildungsverwaltung sind momentan 953 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert, rund 60 weniger als noch in der vergangenen Woche. Auch die Zahl der infizierten Lehrkräfte geht leicht zurück: von 407 auf 387.

Insgesamt sind damit 565 Lerngruppen beziehungsweise Klassen an den allgemeinbildenden Schulen in Quarantäne - in der Vorwoche waren es 600. Allerdings wurden in der vergangenen Woche die Quarantäneregeln weiter gelockert, sodass sie Zahlen nur bedingt vergleichbar zur Vorwoche sind. Neuerdings gelten die direkten Sitznachbarn von einem positiv getesteten Kind nicht mehr als Kontaktpersonen der ersten Kategorie und müssen auch nicht in Quarantäne, wenn die Mund-Nase-Bedeckung durchgängig korrekt getragen - und ausreichend gelüftet wurde.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Schulen, die in der Stufe „Rot“ eingeordnet sind, also im Schichtsystem unterrichten, von 16 auf 18. Neu dazu kam unter anderem das Friedrich-Engels-Gymnasium in Reinickendorf. Dort befinden sich 338 Schülerinnen und Schüler sowie 27 Lehrkräfte in Quarantäne.

Berlinweite Zahlen über die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne veröffentlicht die Bildungsverwaltung nicht. Nur noch 35 Schulen stehen auf “Grün”, vergangene Woche waren es 40. Insgesamt 180 Schulen stehen weiterhin auf der Stufe „Orange“ und 584 auf der Stufe „Gelb“ (Vorwoche: 580).

Unter den Bezirken ist nach wie vor Mitte derjenige mit der kritischsten Situation an den Schulen. Hier sind 100 Klassen in häuslicher Quarantäne, in der Vorwoche waren es 107. Es folgen Reinickendorf (65), Marzahn-Hellersdorf (61) und Charlottenburg-Wilmerdorf (58).