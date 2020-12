Müller verteidigt Corona-Regeln über Weihnachten

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die strengen Corona-Regeln für Berlin über Weihnachten verteidigt. "Wir haben in Berlin so hohe Zahlen und so eine hohe Auslastung der Intensivbetten, dass wir nochmal vorsichtiger sein müssen, als andere Bundesländer", sagte Müller am Dienstagabend in der RBB-Sendung "Wir müssen reden". Man sei nahe an der Grenze, die eine Überlastung der Krankenhäuser in Berlin bedeutet.