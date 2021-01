Seniorenheime kritisieren Besuchsverbot als "Schutzmaßnahmen ohne Augenmaß"

Bewohner von Berliner Pflegeheimen dürfen vorerst generell keinen Besuch mehr empfangen, wenn in der Einrichtung mindestens ein Corona-Fall auftritt. Träger verschiedener Einrichtungen kritisieren diese Verordnung. Zwar dürfen Menschen mit demenzieller Erkrankung, Schwerstkranke und Sterbende weiter besucht werden. Im Umkehrschluss heißt das aber, dass Bewohner:innen ohne schwere, gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr besucht werden dürfen. "Diese Menschen werden völlig ungerechtfertigt von ihren Angehörigen zwangsisoliert", heißt es in einer Pressemitteilung der "Volkssolidarität". Thomas Böhlke, Geschäftsführer der Altenzentrum Erfülltes Leben, sagt: „Ich halte diese Regelungen für inakzeptabel. Wir können wegen einer einzelnen infizierten Person nicht sämtliche Bewohner:innen einer Einrichtung in Geiselhaft nehmen."

Aus der Senatsverwaltung heißt es dagegen: Die zunächst bis 10. Februar befristete Maßnahme sei nötig, um eine zusätzliche „Sicherheitsstufe“ einzubauen, bis in den Einrichtungen ausreichender Impfschutz erreicht sei. „Wenn ein Infektionsfall da ist, muss erst mal Pause gemacht und geschaut werden, dass sich die Infektion nicht ausbreitet“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Schon jetzt sei das vielfach Praxis in den Pflegeheimen. Nunmehr werde das noch einmal einheitlich geregelt. „Natürlich gibt es Ausnahmen für Demenzkranke oder Sterbenskranke.“

Die "Berliner Morgenpost" berichtete am Freitag, dass in Berlins Alten- und Pflegeheimen bisher 1034 Bewohner an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das sind fast 60 Prozent aller in Berlin bisher seit Beginn der Pandemie registrierten Todesfälle. Fast 6000 Bewohner und 2622 Beschäftigte haben sich angesteckt. Insgesamt leben etwa 30.000 Menschen in den Heimen.