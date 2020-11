Brandenburger Landtag mit Corona-Sondersitzung

In Potsdam berät am Donnerstag der Brandenburger Landtag ab 13 Uhr in einer Sondersitzung über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Als erster Redner will Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) die Beschlüsse und die Konsequenzen für die Maßnahmen in Brandenburg erläutern. Am Freitag will das Kabinett über die neue Verordnung entscheiden.



Nach Angaben der Staatskanzlei sollen die privaten Kontakte der Bürger zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter eingeschränkt werden. Der Teil-Lockdown soll auch in der Mark mindestens bis zum 20. Dezember verlängert werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) kündigte an, ab dem 7. Schuljahr eine Maskenpflicht im Unterricht anzuordnen, aber "auf keinen Fall in den Grundschulen".

Die Opposition hat Widerstand gegen bestimmte Maßnahmen und eigene Anträge angekündigt. Während die AfD-Fraktion die Einschränkungen grundsätzlich ablehnt, fordern die Freien Wähler die Öffnung der Gastronomie, Museen, Theater und Zoos unter Hygiene-Auflagen. Die Linke-Fraktion fordert wegen des Infektionsgeschehens wöchentliche Corona-Schnelltests in allen Schulen und einen Maßnahmenplan des Bildungsministeriums für die Zeit bis März.

Die mitregierenden Grünen wollen ein Verbot für Feuerwerk zu Silvester erreichen. Dies hatte der Parteirat der Brandenburger Grünen am Mittwoch beschlossen, dem auch die beiden Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Benjamin Raschke und Petra Budke, angehören. Damit solle eine weitere Belastung der Krankenhäuser durch schwere Verletzungen vermieden werden, hatte die Landesvorsitzende Julia Schmidt erklärt. (dpa)