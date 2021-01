Doch kein Schulstart in Berlin am kommenden Montag

Berlin verschiebt den geplanten Schulstart. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Koalitionskreisen. Ab Montag soll es in Berlin bis zum 25. Januar keine Präsenzpflicht mehr geben. Damit passt der Berliner Senat seine Regelung an die Brandenburger Linie an und reagiert auf die heftige Kritik.





Auch die Grundschüler sollen frühstens am 25. Januar in die Klassen zurückkehren, heißt es. Ob die Klassen 1 bis 6 zusammen am 25. Januar starten oder erst nach den Ferien am 8. Februar, will der Senat dem Vernehmen nach am 19. Januar bei einer Neubewertung der Lage entscheiden.

Für die Abschlussklassen 10, 12 und 13 soll nach Tagesspiegel-Information ab kommenden Montag ein Präsenzangebot bei ausgesetzter Präsenzpflicht mit maximal halben Klassen gemacht werden. Das heißt, Schulleitungen und Elternvertretungen sollen gemeinsam entscheiden, ob sie die halbierten Abschlussklassen ab Montag schon in die Schulen holen oder nicht. Die Elternkonferenz der jeweiligen Schule muss das mitentscheiden.

Der ursprünglich Plan von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sah vor, Zehntausende Schüler aus Abschlussklassen in Berlin bereits am 11. Januar wieder zurück in die Schulen kommen zu lassen. Am 18. Januar sollten die Grundschüler folgen.

Auch die Linke und Teile der Grünen hatten sich von dem Senatsbeschluss, den sie selbst mitgetragen hatten, bereits am Donnerstag distanziert. Selbst innerhalb der SPD bröckelte der Rückhalt für die eigene Bildungssenatorin. (Julius Betschka)