Ein Drittel der Berliner Corona-Toten aus Pflegeheimen - jetzt 15 Tote in Lichtenberger Einrichtung

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg ist die Zahl der Toten laut Gesundheitsverwaltung auf 15 gestiegen. Zurzeit gebe es 30 infizierte Bewohner in der Einrichtung sowie 17 infizierte Mitarbeiter in Quarantäne, teilte die Behörde am Dienstag mit. Eine Sprecherin der Betreiberfirma Kursana sagte, drei weitere positiv getestete Bewohner sollten am Dienstag verlegt werden. Am Montag hatte der Betreiber von 14 gestorbenen Bewohnern berichtet.

Derweil scheint es in immer mehr Pflegeheimen zu Corona-Ausbrüchen zu kommen. Neben den 15 Toten in Lichtenberg vermeldete die "Abendschau" des RBB 16 Tote im FSE Pflegeheim Käthe-Kollwitz in Lankwitz (Bezirk Steglitz-Zehlendorf), auch in der Stadtmission Köpenick gäbe es einen Ausbruch, außerdem in drei (nicht genannten) Heimen in Schöneberg. Neben den 15 Toten in Lichtenberg vermeldete die "Abendschau" des RBB 16 Tote im FSE Pflegeheim Käthe-Kollwitz in(Bezirk Steglitz-Zehlendorf), auch in der Stadtmissiongäbe es einen Ausbruch, außerdem in drei (nicht genannten) Heimen in Laut „Berliner Morgenpost“ sollen dort insgesamt 68 Mitarbeiter und Bewohner infiziert sein.

Die Pflegeeinrichtungen seien in der Verantwortung, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dazu in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung am Dienstag. "Das einzige, das tatsächlich dann zu diesen Ausbrüchen führen kann, ist menschliches Versagen - und dass Pflegeheimbetreiber das Thema Hygiene nicht wo wirklich ernst nehmen." Aus Lichtenberg erwartet Kalayci am Mittwoch einen Bericht des zuständigen Amtsarztes. Ein, zwei Infektionen seien nie hundertprozentig zu verhindern. "Aber wie konnten sich solche Infektionen ausbreiten in dieser Form? Das ist ganz klar, dass da irgendwas schief gelaufen ist."

Rund ein Drittel der Menschen, die in Berlin seit Pandemiebeginn nach Corona-Infektionen starben, waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das geht aus Daten der Gesundheitsverwaltung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach starben mit Stand Montagnachmittag insgesamt 132 Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit dem Virus. Dem Corona-Lagebericht zufolge wurden in der Hauptstadt bisher insgesamt 393 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verzeichnet.



Seit Pandemiebeginn meldeten 183 stationäre Pflegeeinrichtungen in der Stadt laut Gesundheitsverwaltung bestätigte Fälle; betroffen waren insgesamt 1021 Bewohner sowie 603 Mitarbeiter solcher Einrichtungen. Angaben zu den in ganz Berlin aktuell Infizierten im Pflege-Bereich machte die Verwaltung zunächst nicht. (mit dpa)