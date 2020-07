In Berlin hat sich die Pandemie-Lage wieder entspannt. Am Mittwoch kamen zwar 59 Neuinfektionen hinzu. Derzeit sind aber nur 654 aktive Fälle in Berlin bekannt, 25 weniger als am Vortag. Das geht aus der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Ein weiterer Toter war nicht zu beklagen. Bis heute starben 214 Menschen in Berlin an einer Covid-19-Erkrankung.

Alle drei Corona-Ampeln stehen auf Grün. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,58. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist mit 8,32 wieder auf Werte zurückgegangen, wie es sie vor zwei Wochen gab. Lediglich 2,7 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Im Krankenhaus behandelt werden 129 Betroffene, davon 35 auf Intensivstationen. Auf diesem niedrigen Niveau war am Mittwoch dennoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: 23 neue Covid-19-Patienten kamen seit dem Vortag hinzu, in Intensivbehandlung immerhin zwei. (Mehr dazu im Newsblog unten.)

Drei Corona-Teststellen in Berlin sind seit Mittwoch geschlossen; es handelt sich um Einrichtungen am ehemaligen Vivantes-Standort Prenzlauer Berg, am Vivantes Wenckebach-Klinikums in Tempelhof sowie am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg. Es seien immer weniger Menschen zum Test in die Abklärungsstellen gekommen. Eine Vivantes-Sprecherin betonte, dass es sich um eine vorübergehende Schließung handele. Es sei geplant, die Abklärungsstellen im Rahmen der Berliner Teststrategie in Kürze wieder zu eröffnen.

Der Reiseverkehr über die Berliner Flughäfen wird aus Sicht der Betreiber in diesem Monat wieder kräftig anziehen: „Wir erwarten im Juli etwa 20.000 Fluggäste pro Tag und Ende des Monats erwarten wir etwa 30.000“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch in Berlin. Hauptgrund ist die Wiederaufnahme des Flugverkehrs durch Berlins größten Anbieter Easyjet.

