Berliner nehmen Abstandsregeln locker Die neuen Lockerungen scheinen viele Berliner dazu zu veranlassen, auch die Abstandsregeln eher locker zu nehmen. Wie die Polizei am Sonnabendmittag mitteilte, gibt es zunehmend Verstöße gegen die Pandemieregeln. Wie schon in den Wochen zuvor halten sich bei schönem Wetter viele Menschen in den Parks auf, nur dass sie jetzt offenbar zu nah beieinander sitzen. Konkrete Zahlen zu den Verstößen konnte die Polizei noch nicht angeben.

Unsere Kollegin Katja Demirci berichtet, dass am Sonnabendmittag in den meisten Geschäften sowie auf den Gehwegen der Karl-Marx-Straße viele Menschen sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Sie beschreibt die Situation als "katastrophal". Allerdings sehe sie auch viele Menschen mit Atemschutzmasken. Unsere Kolleginberichtet, dass am Sonnabendmittag in dender Karl-Marx-Straße viele Menschen sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Sie beschreibt die Situation als "". Allerdings sehe sie auch viele Menschen mit Atemschutzmasken.

Auch unser Kollege Thomas Wochnik berichtet von Gedränge an Supermarktkassen am Freitagmittag. Im Aldi am U-Bhf. Leinestraße sind die Kassen, wie fast überall, zu provisorischen Kassenhäuschen mit transparenten Wänden umgebaut. Schildern und Markierungen, Abstand zu halten, hatten auf die tatsächliche Schlange am gestrigen Freitagmittag keinerlei Wirkung — dichtes Gedränge am Laufband, das es nötig macht, die alten Trennschilder (mein Einkauf, dein Einkauf) wieder anzufassen.





Der Kassierer scherzte mit dem Mann von der Security über den „Abstandwahn“, als der ihm zur Begrüßung die Hand unter der Plastikwand reichte. Dann drückte er sie, beide lachen. Ein Kunde machte einen Witz über Abstand versus Anstand, hier begrüße man sich noch anständig.

Weiter hinten wurde es laut. Offenbar hat ein(!) Kunde die Hinweise ernstgenommen und Abstand gelassen. Sofort war ein anderer mit seinem Einkaufswagen in die Lücke geprescht, ein Streit entbrannt — „woher soll ich wissen, dass du anstehst, wenn du da hinten stehst?“ Als gäbe es Corona einfach nicht. Noch vor wenigen Tagen sah es hier anders aus, man staunte über die Rücksichtnahme. Offenbar staunte man zurecht.

Am Freitag hatte die Polizei den Wochenmarkt am Maybachufer frühzeitig geschlossen, da zu viele Menschen vor Ort waren. Heute berichtet unsere Kollegin Katja Füchsel von nervösen Standbetreibern. An einem Stoffstand gibt es Gedrängel. Die Standbetreiber reagiert schnell und gereizt: „Gehen Sie auseinander, Sie müssen Abstand halten, mindestens Meter fünfzig, bitte, das sind keine ein Meter fünfzig...“ Die Kunden bewegen sich nicht. Eine Frau beharrt. „Hören Sie nicht zu? Ich will wissen, ob Sie den Stoff auch im halben Meter verkaufen?“

Auf Twitter verbreitet sich ein Foto vom Weinbergspark in Berlin-Mitte, dass viele Menschen am Freitagabend dicht an dicht gedrängt auf der Grünanlage zeigt. Die Polizei konnte am Sonnabendmittag noch keine Angaben zu dem Vorfall machen.