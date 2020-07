Die Corona-Pandemie in Berlin hat spürbar an Wucht verloren. Alle Corona-Ampeln zeigen Grün: Die Reproduktionszahl ist am Donnerstag von 0,76 auf 0,6 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt bei 7,0 Neuinfektionen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei lediglich 2,1 Prozent. Die Patientenzahlen sind in den vergangenen beiden Tagen rapide gefallen: Am Donnerstag lagen nur noch 69 Patienten im Krankenhaus, davon 28 auf Intensivstation. Am Dienstag sogar 109 und 31 - ein Rückgang von 40 Patienten binnen zwei Tagen. Am Donnerstag kamen 49 Neuinfektionen hinzu. Derzeit sind 473 aktive Fälle bekannt. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Mit dem neuen Online-Angebot krisenpersonalpool.berlin.de will die Berliner Gesundheitsverwaltung Personalengpässen im Pflege- und Gesundheitsbereich in der Coronakrise begegnen. Im Netz können Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Therapie oder Medizin Angebote einstellen, um Einrichtungen in Versorgungsnotfällen kurzfristig zu unterstützen. Ebenso können etwa Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser ihre Gesuche aufgeben. Das landesweite Angebot soll laut Gesundheitssenatorin Kalayci Anbieter und Interessenten online zusammenbringen.

Die Corona-Pandemie hat in Berlin und Brandenburg auch im Mai zu deutlichen Einbrüchen in der Tourismusbranche geführt. Knapp 91 Prozent weniger Übernachtungen als im Jahr zuvor wurden in der Bundeshauptstadt gezählt, in Brandenburg waren es rund 66 Prozent weniger, wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Download-Links für die Corona-Warn-App

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

