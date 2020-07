Berlins Ruderer sind sauer: Wegen der Corona-Beschränkungen können sie nicht trainieren. Nun droht der Landesruderverband Berlin dem Senat mit juristischen Mitteln. "Wir fordern den Senat auf, kurzfristig klarzustellen, dass die Ausübung des Rudersports in Mannschaftsbooten auch unter der bestehenden Infektionsschutzverordnung zulässig ist", sagte Karsten Finger, erster Vorsitzender der Landesruderverbands. Geschehe dies nicht, werde man Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen. Schon vor zwei Wochen berichtete unsere Kollegin Sabine Beikler über die Probleme der Ruderer berichtet. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Die Corona-Pandemie in Berlin hat spürbar an Wucht verloren. Alle Corona-Ampeln zeigen Grün: Die Reproduktionszahl ist am Donnerstag von 0,76 auf 0,6 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt bei 7,0 Neuinfektionen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei lediglich 2,1 Prozent. Die Patientenzahlen sind in den vergangenen beiden Tagen rapide gefallen: Am Donnerstag lagen nur noch 69 Patienten im Krankenhaus, davon 28 auf Intensivstation. Am Dienstag sogar 109 und 31 - ein Rückgang von 40 Patienten binnen zwei Tagen. Am Donnerstag kamen 49 Neuinfektionen hinzu. Derzeit sind 473 aktive Fälle bekannt.

Kulanz bei Prüfungen: Berlins Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach will Berlins Studenten das Leben in Pandemie-Zeiten erleichtern. „Bei Prüfungen hätte ich in diesem Semester grundsätzlich Sympathie für einen Freiversuch“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Doch das müssen die Gremien der Hochschulen beschließen.“ Bei einem Freiversuch zählt eine bestandene Prüfung, ein Durchfallen wird dagegen nicht gewertet. Die Vorlesungszeit endet in Berlin am 18. Juli.

