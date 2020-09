Neue Corona-Fälle in Pankower Schulen, Kitas und Geflüchtetenunterkünften

Insgesamt sechs neue Corona-Positivfälle meldet das Pankower Gesundheitsamt in öffentlichen Einrichtungen: drei an Schulen im Bezirk, zwei in Kitas und einen in einer Geflüchtetenunterkunft. Einen Fall gab es in der Schülerschaft des Oberstufenzentrums Elinor Ostrom (zusätzlich zum Fall in der vorletzten Woche an einem anderen Standort des OSZ).

Einen weiteren Positiv-Befund gab es in der Grundschule im Blumenviertel. "Die entsprechende Lerngruppe (22 Kontaktpersonen aus Pankow) wurde abgesondert und die Testungen veranlasst", sagt Schul- und Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU). An der Grundschule am Teutoburger Platz wurde eine Person aus dem Lehrpersonal positiv getestet. "Hier läuft die Ermittlung der Kontaktpersonen noch", sagt Kühne. "Wie viele Lerngruppen betroffen sind, kann ich daher noch nicht mitteilen."

Dazu wurde vergangene Woche sowohl in der Kita "Kleiner Fratz" als auch in der Kita "Spieltraum" je ein Mitarbeitender positiv getestet. Dazu kommt ein aktueller Fall in der Geflüchteteneinrichtung Mühlenstraße. Hier laufen die Ermittlungen zu den Kontaktpersonen noch. (Christian Hönicke)