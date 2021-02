Auch Brandenburger Grundschulen können wohl ab 22. Februar öffnen - mit Wechselunterricht Die Grundschulen in Brandenburg können nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) voraussichtlich am 22. Februar wieder mit Wechselunterricht in der Corona-Krise öffnen. Das kündigte der Regierungschef am Mittwoch nach Gesprächen von Bund und Ländern an. Der Kabinettsbeschluss dazu sei für diesen Freitag vorgesehen. Der Lockdown solle im Grundsatz bis 7. März verlängert werden, Friseurläden sollten aber bereits ab 1. März wieder öffnen können. Insbesondere ältere Menschen seien darauf angewiesen, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

„Zum Beispiel werden die Grundschulen schon in den Ländern an unterschiedlichen Daten, aber bei den meisten - wahrscheinlich auch bei uns in Brandenburg - am 22. Februar ihre Pforten wieder öffnen im Wechselunterricht für die Schülerinnen und Schüler“, sagte Woidke im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Vorgesehen sei, für Lockerungen den Wert von unter 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche anzupeilen. „Das können wir vielleicht in drei, vier Wochen erreichen in Brandenburg, um dann auch über weitere Öffnungsschritte zu reden, beispielsweise hier den Einzelhandel.“

Die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Mittwoch im Land bei rund 80. Der Regierungschef gab keine Entwarnung: „Wir sind noch nicht durch.“ Woidke sprach von einem großen dunklen Schatten wegen der Coronavirus-Varianten. (dpa)