Schwerpunkte im Senat: Schulen, Schnelltests, Maskenpflicht, Kontakte

In der Sitzung des Senats heute werden die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt. Dabei wird es vor allem um den Bildungsbereich gehen. Denn der Beschluss von Bund und Ländern lautet: Präsenzunterricht an Schulen hat „weiterhin höchste Priorität“. Aber: In Hotspot-Gebieten wie zum Beispiel Berlin sind „andere Unterrichtsmodelle insbesondere für ältere Schülerinnen und Schüler“ anzuwenden. Wie Berlin verstärkt Hybrid- beziehungsweise Wechselunterricht umsetzt, wird heute im Senat sicherlich Thema sein.

Bund und Länder haben sich außerdem darauf verständigt, dass alle Schüler, Lehrer und andere Personen auf dem Schulgelände ab der achten Klasse eine Maske tragen müssen. Eine Verpflichtung kann auch in Grundschulen und in fünfter und sechster Klasse eingeführt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Berlin die Maskenpflicht im Unterricht auch erweitert auf jüngere Jahrgänge. Sie gilt schon seit einer Woche an allen weiterführenden Schulen, also in der Regel ab der siebten, an grundständigen Gymnasien ab der fünften Klasse. Auch einige Grund- beziehungsweise Gemeinschaftsschulen haben bereits eine Maskenpflicht für jüngere Schüler*innen angeordnet.

Weiterhin muss geklärt werden, wie in Berlin die Antigen-Schnelltests in Schulen eingesetzt werden. Sollte ein Schüler einer Klasse positiv getestet werden, wird in der Regel die gesamte Klasse zunächst für fünf Tage unter Quarantäne gesetzt: Die Eltern und andere Haushaltsmitglieder aber müssen nicht in Quarantäne - so sie symptomfrei sind. Auch die Lehrer werden nicht in die sogenannte „Clusterisolation“ mit einbezogen. Deshalb muss Berlin eine niedrigschwellige Diagnostik gewährleisten.