Kalayci: Große Herausforderung beim Schutz von Pflegebedürftigen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, das Infektionsniveau müsse reduziert werden auf einen beherrschbaren Zustand. Knapp 7500 Infektionsfälle pro Woche seien zu hoch, die Zielmarke liege bei 1185, um den Schwellenwert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin wieder unterschreiten zu können. Die Ampel zeige in den Krankenhäusern Rot. „Über 200 Intensivbetten und 2000 Normalbetten sind noch frei, aber die Personalsituation spannt sich an. Die Krankenhäuser sind an ihren Grenzen.“ Der dritte Punkt seien die Verstorbenen pro Tag. 1,1 Prozent sei in Berlin der Anteil der Verstorbenen, bundesweit 1,6 Prozent. Der Anteil in Berlin aber steige.

Die über 90-Jährigen in den Pflegeheimen machten ihr „große Sorgen“, sagte Kalayci. Gerade diese müssten geschützt werden. „Das ist eine große Herausforderung, die Infektionen in dieser Altersgruppe zu reduzieren.“ Die Pflegeverbände, Heimleitungen und der Senat seien in der Pflicht. Die Hygienekonzepte seien wasserdicht, trotzdem komme es zu diesen Ausbreitungen.

Zwei Millionen Schnelltests seien an die Pflegeeinrichtungen verteilt. Diese würden bei den Beschäftigten, den Besuchern und Patienten auch ausgeführt. Auch in der ambulanten Pflege würden dieses Schnelltests durchgeführt. Ab Mittwoch gilt für Einrichtungen, dass Pflegekräfte alle zwei Tage getestet werden müssen, Besucher bräuchten ein negatives Testergebnis. Die mobilen Testteams, das seien 30, würden dafür zur Verfügung stehen. Besucher müssten eine FFP2-Maske verbindlich tragen. Die Regelung heißt: Ein Besucher pro Tag eine Stunde für einen Heimbewohner. Zwischen 24. und 28. Dezember dürfe es mehr Besuch geben: maximal drei Besucher am Tag. „Meine Botschaft für Weihnachten: Bitte entzerren Sie die Besuche über Weihnachten.“ Deshalb habe man den 28. Dezember genommen. Voraussetzung sei stets ein Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sei - oder die Besucher würden vor Ort getestet.