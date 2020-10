Berlin will Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern weitgehend umsetzen

Berlin wird wohl keine Sonderwege gehen, sondern sich an die Beschlüsse des Corona-Gipfels halten. Das ist der Stand zu Beginn der Senatssitzung um 16 Uhr. Allerdings dringt die Linke darauf, die Sonderstellung von Berlin als Metropole in den Entscheidungen zu berücksichtigen, die am Abend verkündet werden sollten. „Man muss der spezifischen Situation der Großstadt Rechnung tragen, Berlin hat eine andere Sozialstruktur als das flache Land. Deshalb werden alle Möglichkeiten ausgelotet, die Kultur vielleicht doch nicht vollständig herunterzufahren“, sagte Daniel Bartsch, Sprecher der Kulturverwaltung.





Die Berliner Parteichefin Katina Schubert sagte, dass sich „Berlin nicht da rausklinken kann, was bundesweit vereinbart wurde, aber wir werden den Fokus darauf legen, soziale Härten abzufedern“. Im Klartext bedeutet dies, dass Parks und Spielplätze, Zoo und Tiergarten möglichst offen gehalten werden sollen. Schubert plädiert dafür, dass auch Sport im Freien für Kinder möglich sein solle. Wettkämpfe im Breitensport werden wohl bis Ende November untersagt. Offen ist, ob Bibliotheken sowie Volkshochschulen und Musikschulen analog zu den Schulen und Kitas geöffnet bleiben.

Die Grünen tragen die Beschlüsse von Bund und Ländern mit. „Wir gehen mit, dass ein harter Cut wichtig ist, um dauerhaft die Welle zu brechen“, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. Die Politik müsse alles daran setzen, damit die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen für die Betroffenen abgefedert werden.





Unstrittig sind im Senat dem Vernehmen nach die Kontaktbeschränkungen. Die Grünen möchten aber über das „Hamburger Modell“ sprechen: In der Hansestadt gilt, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht der Zwei-Haushalte-Regel in privaten Wohnungen unterliegen. Kindergeburtstage sollen also möglich sein, aber begrenzt auf zehn Personen einschließlich einem Erwachsenen. In Berlin gilt bislang, dass sich nur Menschen zweier Haushalte und maximal zehn Personen treffen dürfen. Das Versammlungsrecht, also die Möglichkeit zu demonstrieren, wird bei den geplanten schärferen Regelungen nicht eingeschränkt.