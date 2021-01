Scheeres hält an Öffnungsplänen für die Schulen fest

Der Senat hält bislang an den Öffnungsplänen für die Berliner Schulen ab Montag fest. Ein Eil-Antrag mehrerer Schulen dagegen wurde von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) abgelehnt. Das hatte der "rbb" zuerst berichtet. Die Schulen hatten an die Bildungsverwaltung appelliert, den Präsenzunterricht wenigstens bis zum 18. Januar auszusetzen. Scheres hält daran fest, dass die abschlussrelevanten Klassen ab Montag im Wechselunterricht wieder in die Schulen zurückkehren sollen. In den Wochen darauf folgen alle Grundschüler. Immer mehr Schulen haben jedoch erklärt, entgegen der Weisung der Schulbehörden am Montag nicht wieder zu öffnen.



Nach dem gemeinsamen Senatsbeschluss am Mittwoch hatte sich zuerst die Linkspartei deutlich davon distanziert und auch die Grünen wollen mittlerweile nachverhandeln. Aus Koalitionskreisen hieß es am Freitag, man debattiere „ernsthaft“ eine Anpassung der beschlossenen Regeln. So soll im Gespräch sein, dass nur noch die Abschlussjahrgänge – vor allem die Klassen 10 und 12 – zurück in den Präsenzunterricht gehen. Momentan müssen in Berlin ab Montag alle „abschlussrelevanten Jahrgänge“ wieder im Wechselunterricht in die Schulen. Das sind je nach Schulform die Klassen 9, 10, 11, 12 und 13 – damit mehr als ein Drittel aller 350.000 Berliner Schüler.

Außerdem ist in der Diskussion, die Öffnungen um eine Woche auf den 18. Januar zu verschieben – so hatten es einige Neuköllner Schulleiter vorgeschlagen. Dann lägen nach Aussage des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, immerhin belastbare Informationen über die Infektionsentwicklung an den Weihnachtsfeiertagen vor.