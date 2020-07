9000 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin seit Pandemie-Beginn

In Berlin hat es seit Beginn der Pandemie insgesamt 9000 bestätigte Coronavirus-Fälle gegeben. Diese Zahl teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntagabend mit. Die erste Infektion war am 1. März festgestellt worden. Während Männer lange Zeit den größten Anteil unter den Infizierten ausmachten, hat sich das Verhältnis längst umgekehrt: 4420 Betroffene sind männlich, 4579 weiblich. Bei einer Person wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Derzeit gibt es in Berlin 327 aktive Fälle, das sind elf weniger als am Vortag. Seit Samstag wurden zehn Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag war mit 63 Neuinfektionen der höchste Wert seit Ende Juni gemeldet worden – am Samstag lag die Zahl mit 34 gemeldeten Neuinfektionen deutlich darunter. An Wochenenden ist es wegen eingeschränkter Dienste etwa in den Gesundheitsämtern jedoch normal, dass die Zahlen geringer sind als werktags. Nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken in den vergangenen Wochen rapide gesunken war und zuletzt mehrere Tage unter 40 lag, gibt es seit Ende der Woche wieder einen leichten Anstieg, wenn auch auf weiterhin niedrigem Niveau. Derzeit werden 44 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in Berliner Kliniken behandelt, davon liegen 20 auf Intensivstationen. 223 Betroffene sind bislang an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.