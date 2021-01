Die Berliner Zahlen vom Sonnabend: 463 Neuinfektionen, 18 Tote

Die Senatsgesundheitsverwaltung verzeichnete am Sonnabend 463 neue Coronavirus-Fälle in Berlin. Am Freitag waren es noch 615 gewesen, aber es ist normal, dass an Wochenenden weniger Meldungen eingehen; aus Pankow lagen etwa gar keine Zahlen vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 118,9 auf 111,0 zurück. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurden 495 Neuinfektionen registriert, da fehlten sogar Zahlen aus zwei Bezirken, Pankow und Neukölln. Es ist also auch im Wochenvergleich ein Rückgang erkennbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz belief sich vergangenen Sonnabend noch auf 164,1.

18 weitere Todesfälle waren heute zu beklagen. Dass es noch keine echte Entspannung gibt, lässt sich ablesen an den Zahlen aus den Krankenhäusern: 392 Betroffene waren am Sonnabend in intensivmedizinischer Behandlung, drei mehr noch als am Freitag. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patient*innen betrug damit weiterhin hohe 30,6 Prozent. Hinzu kommen 1044 Patient*innen mit positivem Corona-Test in normalstationärer Behandlung.

Der R-Wert lag bei 0,91. Diese Ampel zeigt Grün. Die anderen beiden, für die Sieben-Tage-Inzidenz und die Auslastung der Intensivbetten, sind weiterhin auf Rot.