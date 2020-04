Ostern wird warm und es bleibt trocken Über die Feiertage wird es voraussichtlich warm und es bleibt niederschlagsfrei in Berlin und Brandenburg. Bis zu 22 Grad sollen es am Ostersonntag werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Potsdam sagte.

Für Karfreitag kündigt der DWD heiteres bis wolkiges Wetter an, mit Regen wird aber nicht gerechnet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad. Mild wird es den Prognosen der Wetterexperten zufolge mit 14 bis 19 Grad am Karsamstag. In der Nordhälfte Brandenburgs können zudem im späteren Tagesverlauf dichtere Wolkenfelder aufziehen, sonst bleibe es aber heiter.

Neben Temperaturen über der 20-Grad-Marke soll es am Ostersonntag zudem erneut heiter bis wolkig werden. Deutlich niedrigere Temperaturen erwartet der Meteorologe an Ostermontag. Bei voraussichtlich maximal 17 Grad gebe es derzeit Anzeichen für einzelne Schauer. (dpa)