Angesichts der andauernden Corona-Pandemie hat sich der Berliner Senat darauf geeinigt, die bereits im März getroffenen Maßnahmen zum Mieterschutz in Wohnungen und Gewerberäumen bis Ende des Jahres zu verlängern. Konkret heißt das: Die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sowie die "Berlinovo" verzichten auf Mieterhöhungen, bieten bei Mietrückständen individuelle und kulante Lösungen und sprechen keine Kündigungen wegen Corona-bedingten Zahlungsrückständen aus. Auch Räumungen bewohnter Wohnungen werden weiterhin ausgesetzt. Darüber informierte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) im Anschluss an die Sitzung des Senats am Dienstag.

Scheel erklärte, bislang seien die Anträge auf Mietstundungen im Wohnungsbereich der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen "überschaubar" geblieben. Der Großteil der insgesamt 1546 Anträge sei bewilligt worden, darüber hinaus hatten die Unternehmen auf Mietsteigerungen verzichtet - und halten daran laut Senatsbeschluss bis Jahresende fest. Sollte sich die Situation stabilisieren und ein Wiedererstarken der Pandemie ausbleiben, werde die Vorgabe dann auslaufen.

"Deutlich höher" hätten die Anträge auf Mietstundungen oder -Verzicht im Bereich der Gewerbemieten gelegen, erklärte Scheel weiter. 731 Anträge auf Mietstundungen seien gestellt worden, in 309 Fällen beantragten die Gewerbetreibenden gar einen Mietverzicht. Von beantragten 2,8 Millionen Euro an Mietverzicht seien 2,7 Millionen Euro bewilligt worden, erklärte Scheel und dankte den landeseigenen Unternehmen für ihre Kooperation. Scheel erklärte: "In Zeiten der andauernden Unsicherheit, halte ich diese Maßnahme für ein wichtiges Signal. Wir nehmen damit insbesondere die Gewerbemieter in den Blick. Sie sind von der Krise besonders stark betroffen."

Keine Aussagen traf Scheel zu den Beratungen des Senats in Sachen Corona-Maßnahmen. Diese dauerten an, hieß es nach der Sitzung am Vormittag. Eine zweite Zusammenkunft der Senatsmitglieder ist für den späten Nachmittag geplant. Zunächst wolle man die Ergebnisse der Schalte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder abwarten, hieß es aus dem Senat. Sollte die Schalte länger als bis 17 Uhr dauern, sei eine Verschiebung der Senatsberatung auf Mittwoch denkbar.