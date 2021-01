Kita-Auslastung im Vergleich zu alter Regelung kaum verändert

Sie entsprangen einer Vereinbarung von Bund und Ländern, waren in Berlin umstritten und traten binnen drei Arbeitstagen in Kraft: Die neuen Regeln für den Notbetrieb der Kindertagesstätten haben dennoch nicht schlagartig für andere Verhältnisse gesorgt. Am Donnerstag vergangener Woche lag die Kita-Auslastung in Berlin bei 38 Prozent, am Freitag bei 38,1 Prozent und am Montag bei 36,9 Prozent.

Die Auslastung der Berliner Kindertagesstätten lag am Montag bei 36,9 Prozent. Da trat die Neuregelung mit der Liste systemrelevanter Berufe in Kraft. Die Senatsbildungsverwaltung bestätigte die jüngste Zahl am Mittwoch dem Tagesspiegel; zuerst hatte der RBB berichtet . Der zusätzlich angemeldete Bedarf lag vorher wie nachher bei 11,6 Prozent.

Was noch nicht absehbar ist: ob die nahezu unveränderte Auslastung trotz oder wegen der Neuregelung eingetreten ist. Zuvor hatten die Kitas direkt mit den Eltern ausgehandelt, wer noch betreut werden muss. Naheliegend ist angesichts der neuen Zahl die Vermutung, dass die Einrichtungen und Familien schon gründlich überlegt hatten, wer wirklich einen Platz braucht. Die geänderten Vorgaben hätten also im Ergebnis nicht viel geändert, sondern nur neuen Abstimmungsbedarf erzeugt. Allerdings war seit Jahresbeginn die Auslastung stetig, aber doch allmählich gestiegen, weil zunehmend Eltern Hilfe brauchten. Es könnte also auch sein, dass die neuen Regeln das zumindest ausgebremst haben. Für ein gesichertes Urteil ist das noch zu früh.





Fest steht jedenfalls: Das von Bildungssenatorin Sandra Scheeres ausgegebene Ziel der Reduzierung von Kontakten wurde durch die Neuregelung kurzfristig noch nicht erreicht.