Die Deutsche Bank spendet 100.000 Mundschutzmasken an das Land Berlin, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sie sollen an Kliniken, Pflegeheime und Behörden "mit besonderen Schutzaufgaben" gehen. Die Masken waren während der Sars-Epidemie 2009 angeschafft worden.

In der Fragestunde am Donnerstag im Abgeordnetenhaus hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute betont, es werde "keinerlei Rücknahme" der Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April geben; der Senat will das Kontaktverbot bis Ende der Osterferien verlängern und auch einen Bußgeldkatalog verabschieden. "Die Infektionsgeschwindigkeit verläuft so, dass die medizinischen Einrichtungen Schritt halten können", sagte Müller. "Wir sind aber noch längst nicht über den Berg." (mehr im Newsblog unten).

Offiziell bestätigt sind in Berlin am Mittwochabend 2993 mit dem Coronavirus-infizierte Personen, davon sind inzwischen 1369 Menschen wieder genesen. Derzeit werden 479 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 104 auf Intensivstationen. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 17 Covid-19-Tote.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

