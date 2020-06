R-Wert bei 0,85: Wieder alle drei Corona-Ampeln auf Grün

So stark wie die Reproduktionszahl zuletzt nach oben ausschlug, so stark ist sie am Donnerstag auch wieder gesunken. Die Senatsgesundheitsverwaltung übermittelte am Abend einen R-Wert von 0,85, also deutlich unter die Schwelle zum roten Bereich (1,2) und sogar zum gelben Bereich (1,1). Zuvor lag die Reproduktionszahl bei 1,32 am Mittwoch, 1,95 am Dienstag und 1,66 am Montag. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte deshalb von einer "negativen Trendwende" gesprochen. Die Verwaltung hatte aber auch wiederholt betont, dass angesichts der niedrigen Fallzahlen starke Schwankungen beim R-Wert von Tag zu Tag möglich sind. Das Absinken am Donnerstag hat zur Folge, dass die Corona-Ampel für die Reproduktionszahl wieder auf Grün springt.

Damit stehen alle drei Corona-Ampeln auf Grün. Die Zahl von 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche ist ebenfalls noch deutlich im grünen Bereich, die Schwelle zu Gelb und Rot liegt hier bei 20 und 30. "Der insgesamt rückläufige Trend der Neuinfektionen setzte sich in der 22. Meldewoche nicht fort", teilt die Gesundheitsverwaltung hierzu allerdings mit. "Die Fallzahl in der vergangenen Meldewoche liegt etwas über der Zahl der Vorwoche." Eine Momentaufnahme: Die vorhin bereits berichtete Zahl von 45 bestätigten Neuinfektionen am Donnerstag ist der höchste Tageswert seit zwei Wochen. Am 20. Mai waren es 49 Neuinfektionen.