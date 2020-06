Neue Corona-Zahlen: Aktuell 7321 bestätigte Fälle

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat am Sonntagabend die aktuellen Zahlen zu den Coronavirus-Infektionen in der Stadt bekanntgegeben. Demnach gab es in Berlin seit Beginn der Pandemie 7321 bestätigte Fälle. Am Samstag wurden noch 7281 Fälle gemeldet. Also kamen am Sonntag 40 Neuinfektionen hinzu.

Momentan sind für Berlin 457 aktive Fälle gemeldet (Stand Sonntagabend). So ist die Zahl von Samstag auf Sonntag um 11 weitere Fälle leicht gestiegen, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.



Außerdem veröffentlichte die Gesundheitsverwaltung die aktuellen Indikatoren der Corona-Ampel. Weiterhin stehen alle drei Ampeln auf grün. Die Reproduktionszahl ist am Sonntag von 0,96 auf 1,11. Jeder oder jede Infizierte steckt also 1,1 andere an.