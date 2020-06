87 Neuinfektionen registriert, 434 aktive Fälle, Corona-Ampeln auf Grün

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat am Freitagabend die aktuellen Zahlen zu den Coronavirus-Infektionen in der Stadt bekanntgegeben. Demnach gab es in Berlin seit Beginn der Pandemie 7251 bestätigte Fälle. Am Donnerstag wurden noch 7164 Fälle gemeldet. Also kamen am Freitag 87 Neuinfektionen hinzu, deutlich mehr als in den vergangenen Tagen. Es ist der größte Anstieg seit dem 23. April. Bei 6609 Genesenen und 208 Toten gibt es in Berlin somit aktuell 434 aktive Fälle - der erste Sprung über die Marke von 400 Fällen seit langem. 126 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon liegen 42 auf Intensivstationen.