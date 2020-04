Wer sich nicht an Einreise-Regeln hält, zahlt bis zu 10.000 Euro Strafe

Der Berliner Senat hat am Donnerstag im Roten Rathaus getagt. Es ging unter anderem um eine Angleichung der Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Reiserückkehrer. Wer auf dem Landweg, also mit Auto oder Zug, aus dem Ausland nach Berlin kommt, soll zwei Wochen in Quarantäne. Seit 3. April gilt das bereits für Flugreisende.

Wer sich nicht an die häusliche Quarantäne hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 2500 Euro rechnen. Wenn das zuständige Gesundheitsamt nicht kontaktiert wird, drohen bis zu 2000 Euro Bußgeld. Wenn Rückkehrer die Gesundheitsämter nicht über auftretende Symptome informiert werden, müssen sie mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro rechnen. Und bei Verletzung der Pflichten der Arbeitgeber können Bußgelder von bis zu 10.000 Euro erhoben werden.





In einer Muster-Verordnung, die von den Innen- und Gesundheitsministerien von Bund und Ländern erarbeitet wurde, steht explizit, dass „Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg außerhalb der Bundesrepublik in (...) einreisen“ verpflichtet sind, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie dürfen in diesem Zeitraum auch keinen Besuch empfangen und sind verpflichtet, unverzüglich die zuständige Behörde, also das Gesundheitsamt, zu kontaktieren. Während der Quarantäne dürfen die Personen keine berufliche Tätigkeit ausüben.