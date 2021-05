Inzidenz sinkt weiter auf 83,4 - 707 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Berlin weiter. Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner zeigt, liegt aktuell bei 83,4. Das meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag auf seinem Dashboard. Am Vortag betrug die Zahl 86, am Dienstag noch 93,7. Liegt der Wert fünf Werktage in Folge unter 100, können die Corona-Regeln gelockert werden.

In den vergangenen 24 Stunden waren 707 neue Fälle gemeldet worden. Sechs weitere Menschen waren im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Insgesamt sind bislang in Berlin 3.325 Menschen daran gestorben. Von den insgesamt 174.409 an Corona Erkrankten sind mittlerweile 164.400 wieder genesen.