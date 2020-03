Wegen Quarantäne, mangels Schutzausrüstung oder wegen fehlender Kinderbetreuung: 101 Arztpraxen sind in Berlin derzeit infolge der Coronakrise geschlossen. Die Kassenärztliche Vereinigung fordert größere Anstrengungen des Landes bei der Beschaffung von Masken und anderem Material auch für niedergelassene Ärzte. Um Coronavirus-Verdachtsfälle gleich von den Praxen fernzuhalten, sprechen sich die Mediziner für "Fieberambulanzen" in Kooperation mit Krankenhäusern aus. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) äußerte sich am Donnerstag im Abgeordnetenhaus sehr vorsichtig zu möglichem Nachschub an Schutzausrüstung (mehr im Blog unten).

In Berlin ist ein fünfter Coronavirus-Patient gestorben. Das erfuhr der Tagesspiegel am Donnerstagmorgen. Es handelt sich um einen 81 Jahre alten Mann (zuvor war das Alter fälschlicher Weise mit 82 angegeben worden). Ob er eine Vorerkrankung hatte, ist noch nicht bekannt. Derzeit sind in Berlin 1645 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Mittwoch, 16.30 Uhr). Das sind 220 mehr als am Vortag. 208 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 38 davon auf Intensivstationen.

