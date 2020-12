Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, hat verärgert auf die Äußerungen des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller reagiert. "In jedem Tag im Lockdown und im Lockdown light haben wir bundesweit zehn Millionen Kleidungsstücke nicht verkauft. Auf den Risiken bleiben allein die Händler sitzen", sagte er dem Tagesspiegel.

Der Regierende hatte im "Morgenmagazin" eine mögliche Schließung von Geschäften nach Weihnachten ins Spiel gebracht und gesagt: "Es gibt auch keinen Grund, sich dann wirklich noch am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen." Busch-Petersen lehnt eine Schließung der Geschäfte ab. Der Handel habe Schutzmaßnahmen getroffen, die niedrigen Infektionszahlen unter den Beschäftigten würde deren Wirksamkeit beweisen.



"Wir gehören aber mit in die Reihe von denjenigen, die die Pandemie bekämpfen. Sollte es zu Schließungen kommen, brauchen wir Ehrlichkeit und klare Absprachen", sagte Busch-Petersen in Richtung Senat. Anders als im ersten harten Lockdown würden Kredite dann nicht mehr reichen, es brauche substanzielle Unterstützungen. "Erste Händler sagen mir schon jetzt, dass ihnen Schließung bei Umsatzerstattungen von 75 Prozent, so wie es in der Gastronomie ist, lieber wären."



Ihm zufolge läuft das Adventsgeschäft für den Handel bislang enttäuschend. Das Umsatz-Niveau sei "grässlich". Im Spielwaren- und Schmuck-Bereich lägen die Umsatzrückgänge bei 20 bis 30 Prozent. Deutlich schlechter sei die Situation für den Textil- und Schuhhandel. Daran habe auch der verkaufsoffene Sonntag nichts geändert, nirgends habe es volle Geschäfte gegeben. "Ballung gab es nur an den Glühweinständen", sagte Busch-Petersen.

Er wies den Regierenden zudem auf die Bedeutung der Tage zwischen den Jahren hin. Diese seien längst nicht mehr nur für Umtausche interessant. "Inzwischen ist die Zeit zwischen den Jahren das verlängerte Weihnachtsgeschäft." Geschenk Nummer eins in Deutschland sei seit Jahren der Gutschein, der die Kunden in die Geschäfte locke. Zudem hätten die Menschen Zeit. In der Matratzen-Branche machten die Tage zwischen den Jahren sogar die Hälfte des Jahresumsatzes aus.