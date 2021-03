Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin fordert bundesweit einheitliche und verlässliche Öffnungsregeln für die Wirtschaft. "Dass seit dem 1. März Gartenfachmärkte in Brandenburg wieder öffnen, in Berlin aber nicht, ist ein weiteres Beispiel für ein uneinheitliches Krisenmanagement und sorgt für eine weiter schwindende Akzeptanz der geltenden Regelungen in der Bevölkerung und bei den Unternehmen", sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Dienstag."

Gastgewerbe, Einzelhandel, Kulturwirtschaft, Veranstaltungsgewerbe und viele andere haben gemeinsam mit den verantwortlichen Behörden umfassende und ausdifferenzierte Hygienekonzepte entwickelt. Diese müssen jetzt endlich auch umsetzt werden!"

Die Wirtschaftsvertreter werben für einen schnellen Einsatz von Schnell- und Selbsttests, um individuelle Öffnungskonzepte zu ermöglichen. So könnte auch die Außengastronomie schnell wieder öffnen. "Angesichts der Bilder von überfüllten Grünanlagen bei schönem Wetter ist nicht nachvollziehbar, warum der Corona-konforme Aufenthalt in einem Biergarten riskanter sein soll als das Picknick im Park", sagte Kramm.

Das Statement ist auch eine Anklage gegen die aktuelle Performance der deutschen Regierung in der Krise. Zu wenige finanzielle Hilfen für Unternehmen kämen an, tausende Impfdosen lägen ungenutzt in den Impfzentren und Schnelltests seien viel zu spät als wichtiger Baustein für eine "verantwortungsbewusste Öffnungsstrategie" erkannt worden. "Das ist erschütternd", sagte Kramm.

Im Vergleich zum Februar 2020 liegt die Arbeitslosenzahl in Berlin um 18,4 Prozent. 106.000 Menschen sind noch immer in Kurzarbeit. Die Wirtschaftsleistung in Berlin ist 2020 um gut acht Milliarden Euro geschrumpft, der Schuldenstand um sechs Milliarden Euro gestiegen.