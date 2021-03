Gleichstellungssenatorin Dilek Kalayci (SPD) betont, Berlin sei „die Stadt der Frauen“. Das zeige der Internationale Frauentag , der 8. März, der in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist. Das sei „ein Statement“. Aber Gleichstellungspolitik sei nicht bei allen Parteien „in der DNA ihrer Politik“. Bei der CDU habe sie den Eindruck, dass sie die Pandemie erst gebraucht hätte, um die Defizite zu sehen.

Berlin sei bei Kinderbetreuung „bundesweit Spitze“, es gebe eine flächendeckende Ganztagsbetreuung. „Aber Gleichstellung kann man nicht auf die Betreuung in Kita und Schule begrenzen. Gleichstellung ist mehr“, sagt Kalayci.

In Berlin hätten viele Frauen dafür gekämpft, was das Wahlrecht 1918 betrifft, in der Arbeitswelt, über die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper. „Man muss sich bei vielen bedanken, die sich für Gleichstellung engagiert haben.“ Seit 1987 gebe es den Berliner Frauenpreis. In diesem Jahr ging er an Astrid Landero, eine Netzwerkerin, bis 2020 Projektleiterin bei „Paula Panke“.

Der Kampf die Pandemie zu bewältigen stehe im Vordergrund. „Die Folgen werden aber da sein. Es ist unsere Pflicht darauf zu achten, dass die Frauen nicht die Verliererinnen der Pandemie sind.“ Die Bezahlung und Arbeitsbedingungen in den pflegerischen Berufen müssten verbessert werden. „Was fehlt tatsächlich in der Pflege sind allgemeinverbindliche Tarife“, sagt Kalayci. Es sei an der Caritas gescheitert, die diesen allgemeinverbindlichen Lohn verhindert habe.

Die Wirtschaftsstruktur wie Tourismus, Gastgewerbe betreffe viele Frauen. Dort würden Arbeitsplätze wegfallen und viele in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Pandemiebedingte Schließungen der Schulen und Kitas hätten Frauen mehr getroffen. „Geschlechterspezifische Rollenzuschreibung war in der Pandemie wieder zu registrieren“, sagt Kalayci.

Berlin brauche mehr Schutzplätze für Frauen, 973 Plätze gebe es derzeit. Schutzbedürftige Frauen müssten wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können, Schutzplätze allein reichten nicht. Es werde Betroffenen geholfen berufliche Perspektiven zu entwickeln.

In Berlin bleiben laut Kalayci drei „Problem-Gaps“: In Berlin zehn Prozent Gender Pay Gap, Fürsorgearbeit und Renten-Gap. Die Zahlen bei Frauen in Führungspositionen seien gemessen an anderen Ländern sehr gut: 53 Prozent arbeiteten in Aufsichtsräten, in Vorständen 42 Prozent. „Das haben wir durch das Landesgleichstellungsgesetz geschafft“, betont Kalayci.

Das politische Ziel sei es, dass es eine partnerschaftliche Aufteilung der Sorgearbeit, der Lebenszeit gebe. Väter sollten sich auch mehr um Kinder und zu pflegende Angehörige kümmern. „Da müssen wir mehr staatliche Anreize schaffen.“ Sie plädiert für eine Familienarbeitszeit, das Elterngeld plus sei ein erster Ansatz gewesen. Die Ungerechtigkeiten müssten gemeinsam bekämpft werden. Mit dem Beitrag der Frauensenatorin ist die Aktuelle Stunde beendet.