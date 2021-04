Wieder mehr Distanzunterricht - Testpflicht an Brandenburger Schulen

Der Distanzunterricht an den Brandenburger Schulen soll nach den Osterferien wegen der hohen Zahl neuer Corona-Infektionen wieder ausgeweitet werden. Vom kommenden Montag an gebe es den Wechselunterricht zwischen Schule und zu Hause nur noch für Grundschulen und Abschlussklassen, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam an. Die mittleren Jahrgänge sollen vorerst komplett zum Distanzunterricht zurückkehren. Eine Pflicht zur Teilnahme am Unterricht gibt es weiter nicht.

Ab dem 19. April soll zudem eine Testpflicht für alle Schüler, Lehrer und weiteres Schulpersonal im Präsenzunterricht gelten - sie sollen sich dann zwei Mal pro Woche selbst testen. Ohne negatives Testergebnis gelte dann ein Betretungsverbot für die Schulen, sagte Woidke. Nach Möglichkeit solle auch in der kommenden Woche bereits zwei Mal getestet werden.

Berlin und Brandenburg haben sich in ihren Schulregeln häufig eng aneinander orientiert. Am Dienstag berieten sich die Fraktionen im Abgeordnetenhaus zur Frage, wie es nach den Osterferien weitergehen soll. Der Berliner Senat will voraussichtlich am Donnerstag zusammenkommen. (Tsp/dpa)