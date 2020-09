Am Sonntag meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit einen leicht erhöhten R-Wert im Vergleich zum Vortag – dieser lag bei 0,89, am Samstag lag er noch bei 0,79. 24 Neuinfektionen kamen am Sonntag hinzu. In Hinblick auf die vorherigen Tage ist das wenig, allerdings sind die Zahlen am Wochenende tendenziell niedriger. Insgesamt waren 838 aktive Fälle bestätigt. Die Corona-Ampeln stehen weiterhin alle auf Grün. Unverändert blieb in den vergangenen Tagen die 7-Tage-Inzidenz, die bei 12,7 liegt. 0,9 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Erstmals hat in Berlin an diesem Wochenende eine Maskenpflicht auf Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern gegolten. Auf die Probe gestellt wurde die neue Verordnung allerdings nicht. Bei den größten Kundgebungen – drei Fahrradkorsos in Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Friedrichshain mit jeweils rund 200 Teilnehmern – hätten sich laut Polizei alle an die Hygienevorschriften gehalten. Für Radfahrer gilt die Maskenpflicht aber auch nicht. (Mehr im Newsblog unten.)

Den Organisatoren der Demo gegen die Corona-Politik soll am Tag der Proteste am 30. August ein interner Einsatzbefehl der Polizei zugespielt worden sein – das behauptet zumindest Michael Ballweg, Gründer der Initiative „Querdenken 711“. Die Polizei hat deswegen von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen eingeleitet.

Für größere private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagspartys gelten seit Samstag in Berlin schärfere Regeln. Die Gastgeber müssen ein Hygienekonzept haben, zudem muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden - wenn mehr als 50 Gäste kommen. Gaststätten müssen nun auch in der Außengastronomie Kontaktlisten führen. Wer falsche Angaben macht, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch für geschlossene Gesellschaften gelten strengere Regeln.

