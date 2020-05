Stadtrundfahrten sind nach den Vorgaben des Senats ab dem 25. Mai wieder erlaubt. Dazu gehören auch Ausflugsschiffe. "Wir starten gleich am Montag, 25. Mai“, erzählt Dominik Seidel von der Reederei Lüdicke dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. „Am 25. Mai wollen wir Hafenrundfahrten anbieten. Kleine Touren, eine Stunde, um das Interesse zu testen. Wenn es gut angenommen wird, folgt bald die 7-Seen-Rundfahrt“, also runter bis Wannsee und Potsdam. (Mehr dazu im Newsblog unten.)

In Brandenburg bereitet sich die Polizei auf viele Ausflügler an Himmelfahrt vor. Aber auch wer mit Bollerwagen und Freunden anreist, muss die Abstandsregeln befolgen. Die Polizei wird von 150 Bereitschaftspolizisten verstärkt, die Streifen sollen erhöht werden. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Berlin befürchten eine „Zweiklassengesellschaft“, weil die Corona-Prämie des Senats in Höhe von 1000 Euro weitgehend nur Landesbediensteten zugute kommt.

In Berlin sinken derweil die Zahlen von infizierten Personen. Es sind lediglich 399 aktive Coronavirus-Fälle bekannt. Seit Montag wurden 29 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell liegen nur noch 194 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und werden 67 von ihnen intensivmedizinisch versorgt.

