Abiturprüfungen für 10 000 Schüler starten in Brandenburg

Unter strengen Auflagen starten am Montag auch in Brandenburg die Abiturprüfungen. Knapp 10 000 Brandenburger Schüler beteiligen sich in diesem Jahr an den Prüfungen zur Hochschulreife. Am ersten Prüfungstag werden nach Angaben des Ministeriums an 98 Schulen von knapp 2700 Schülern die Arbeiten in den zentralen Fächern Geografie, Geschichte und Politische Bildung geschrieben. Hinzu kämen weitere Prüfungen in Fächern wie Kunst oder Gestaltungs- und Medientechnik, die von den Schulen selbst festgelegt würden.



Mathematik steht beim letzten Haupttermin am 5. Mai für die schriftliche Prüfung an. Nachschreibetermine sind bis in den Juni angesetzt.

Wegen der Corona-Krise müssen bei den Prüfungen ein Mindestabstand von 1,50 Metern und strenge Hygieneregeln eingehalten werden. Wer sich zu stark psychisch belastet oder krank fühlt, soll auf die Nachschreibe-Termine ausweichen. (dpa)