Inzidenz sinkt leicht auf 150,9 – einzig Neukölln über 200

In Berlin sind am Sonntag 401 neue Corona-Fälle gemeldet, deutlich weniger als etwa am Freitag, als 1288 Neuinfektionen registriert wurden. Da am Wochenende aber weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter besetzt sind, fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus als wochentags. Allein fünf Bezirke übermittelten am Sonntag keine Infektionszahlen.





Keine weitere Person ist in Berlin im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Stattdessen korrigierte die Senatsgesundheitsverwaltung die Zahl der Verstorbenen um eine Person nach unten auf nunmehr 3150. rotz der vielen Neuinfektionen der vergangenen Wochen steigt die Zahl der Sterbefälle bislang nicht deutlich an. Die besonders gefährdeten sehr alten Menschen sind inzwischen weitgehend geimpft.

Die Inzidenz ist von 152,4 am Samstag leicht gesunken auf 150,9 am Sonntag. In Neukölln liegt der Wert mit 203,4 über der 200er-Marke, in Pankow ist er mit 107, 5 am niedrigsten.

Die Auslastung der Berliner Intensivstationen ist unverändert hoch: 26,2 Prozent der verfügbaren Betten sind alleine durch Corona-Patient:innen belegt. Die Corona-Ampel für diesen Indikator steht auf Rot.

Auf Grün hingegen steht die Ampel für den Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Dieser liegt bei 1,18 nach 1,11 am Samstag, 1,08 am Freitag und 0,99 am Donnerstag. Liegt dieser Wert an drei Tagen in Folge über 1,1, springt die Ampel auf Orange. Das könnte also schon am Montag der Fall sein.

Mehr als 690.000 Menschen (18,8 Prozent) in Berlin haben nach Angaben von Bundesgesundheitsministerium und Robert Koch-Institut (Stand: Samstagvormittag) bislang eine erste Impfung erhalten, rund 285.000 auch die zweite Impfung. Die Zahlen des Senats lagen wegen Verzögerungen bei der Aktualisierung etwas niedriger. (mit dpa)