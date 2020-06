Berlins größter Weihnachtsmarkt in der Corona-Krise: Erweiterung zur Havel?

Der Weihnachtsmarkt in Spandau ist der größte Berlins: Doch 2020 rauscht ein Problem heran, über das jetzt der neue Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet. Was ist mit den Abstandsregeln in der Corona-Krise? Die Zeit eilt. Das Thema landet jetzt auf der Rathaus-Agenda. Weil die Hygiene-Vorschriften in der Corona-Krise zum Problem für den Weihnachtsmarkt werden, schlägt die CDU vor, das Festgelände zu entzerren – zum Beispiel auf die Zitadelle und ans Havel-Ufer ("Wir denken ans Lindenufer, vielleicht mit einem Gastro-Schwerpunkt"). Unten sehen Sie ein Foto vom Lindenufer.

„Wir wollen den Weihnachtsmarkt retten", sagte CDU-Wirtschaftsexpertin Bettina Meißner dem Spandau-Newsletter. Und die Zeit eilt – in zehn Tagen beginnen die Sommerferien. Dann passiert erstmal wochenlang nichts in der BVV. „Die Händler brauchen Sicherheit, und die gibt es in diesem Jahr nicht", sagt Arndt Meißner, CDU-Fraktionschef. „Der Weihnachtsmarkt wird 2020 ein anderer sein als in den letzten Jahrzehnten. Enge Gassen, viele Stände, Gedränge – das wird so nicht funktionieren. Wir schlagen vor, den Markt zu entzerren", so Arndt Meißner. Der Weihnachtsmarkt könnte 2020 an vielen Stationen stattfinden, zu denen man die Menschen lenken kann, damit sich nicht alle durch die Gassen schieben.



