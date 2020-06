Der Berliner Senat wird vermutlich ab Mittwoch die Sperrstunde für Kneipen und Restaurants abschaffen. Derzeit müssen diese um 23 Uhr schließen. Ein Wirt hatte dagegen ein Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. (Mehr dazu unten im Blog)

Am Probebetrieb für den neuen Hauptstadtflughafen BER können wegen der Corona-Pandemie nur 9000 statt 20.000 freiwillige Tester teilnehmen. Das teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit. Alle bisherigen Anmeldungen werden demnach ungültig, es werde in Kürze eine neue Registrierung gestartet. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup verwies auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Zudem soll der Probebetrieb vier bis sechs Wochen später beginnen. (Mehr dazu im Newsblog unten)

In den Berliner Kitas gibt es noch keinen Normalbetrieb, aber die Öffnung geht weiter. Von diesem Montag an werden auch Kinder zwischen vier und fünf Jahren wieder betreut. Wie es mit der Öffnung der Schulen weitergeht, bespricht der Senat voraussichtlich an diesem Dienstag. Es wird erwartet, dass Berlin nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehrt.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer möchte Theatern und Spielstätten mit Corona-Tests mehr Möglichkeiten in der Krise verschaffen. Demnach sollen auf den Bühnen auch Stücke gespielt werden können, deren Aktionen weniger Abstand erfordern als die coronabedingten Hygieneregeln vorschreiben.

Die Reproduktionszahl in Berlin liegt am Samstag zum vierten Mal unter 1. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte, liegt der R-Wert aktuell bei 0,85. Somit stehen alle drei Corona-Ampeln weiterhin auf Grün. Mit 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegt die zweite Ampel weiterhin deutlich im grünen Bereich. Auch die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten ist mit 3,4 Prozent weiterhin niedrig.

