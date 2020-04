Ebenso wie die Brandenburger halten sich auch die Berliner an diesem sonnigen Karfreitag an die Abstandsregeln. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Am Osterwochenende kontrolliert die Berliner Polizei wie zu erwarten verstärkt im ganzen Stadtgebiet. Vor allem auf Ausflugsziele wie Parks und Seen konzentrieren sich die rund 600 Einsatzkräfte. (mehr dazu unten im Newsblog).

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vor einer zu frühen Debatte über die Lockerung der scharfen Regeln in der Corona-Krise gewarnt. „Ich beteilige mich nicht an Lockerungsübungen. Wir sind jetzt mittendrin in der Pandemie“, sagte der amtierende Bundesratspräsident. Sicher sei: „Wir werden nicht von null auf hundert schalten.“

Nach der Ankündigung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, den Pflegekräften und Ärzten von Vivantes und der Charité eine Prämie auszuzahlen, wirft die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) dem Land Berlin einseitiges Handeln vor. "Es darf nicht von der Trägerschaft eines Krankenhauses abhängen, ob ein Bonus für Mitarbeitende fließt oder nicht", heißt es in einem BKG-Brief an Regierungschef Michael Müller (SPD) vom Donnerstag. „Das einseitige Vorgehen des Landes hilft nicht bei der Bewältigung der Krise.“ Die Pandemie sei eine Gemeinschaftsaufgabe.

In Berlin gibt es derzeit 4357 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstagabend mit. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 145 Fälle, was nur noch 3,4 Prozent entspricht. In der vergangenen Woche lagen die Wachstumsraten meist im Bereich von 8 Prozent, in der Woche davor sogar bei mehr als 15 Prozent. 42 an Covid-19 erkrankte Patienten sind bislang verstorben, fünf mehr als noch am Mittwoch.

