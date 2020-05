Für Berlins Ausflugsdampfer heißt es in der kommenden Woche: Leinen los. Ab Montag dürfen Personenschiffe nach der Corona-Zwangspause wieder fahren. Die Reederei Riedel startet direkt am Montag mit drei Spreefahrten zwischen dem Hauptbahnhof und der Oberbaumbrücke. Die Reederei Stern und Kreis folgt dann am Dienstag. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Gäste in der Gastronomie mit Sorge. „Darum ist es gut, dass wir am Dienstag im Senat ein Hygienekonzept für die Gastronomie beraten“, sagte Kalayci am Samstag.

Rund 160 000 Besucher haben seit der Wiedereröffnung des Berliner Zoos und des Tierparks Ende April Giraffe, Elefant und Geier einen Besuch abgestattet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegen die Besucherzahlen damit fast auf dem gleichen Niveau, wie der Zoo mitteilte. Das sei eine Erleichterung, zumal den Einrichtungen durch die sechswöchige Schließzeit wegen der Corona-Krise knapp sechs Millionen Euro an Eintrittserlösen entgangen seien.

Nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung ist die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle von 403 auf 396 leicht gesunken (Stand Samstagabend um 19 Uhr). Damit wurden seit Beginn der Pandemie 6636 Fälle in der Stadt registriert. Es wurde am Samstag ein neuer Todesfall gemeldet. Damit sind bislang 191 Personen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]