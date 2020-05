Kreuzberger Grundschul-Rektorin: "Erstklässler, das hat uns überrascht"

Die Entscheidung des Senats, dass ab Montag außer den Fünftklässlern auch weitere Jahrgänge in die Schulen zurückkehren sollen, hat auch Schulleiter überrascht.

„Dass die Fünftklässler zurückkommen, darauf waren wir eingestellt. Aber die Erstklässler, das hat uns überrascht“, sagt Yvonne André, Rektorin der Galilei-Grundschule in Kreuzberg. Am Mittwoch sei die Schule erst nach 22 Uhr über die neuen Regeln informiert worden. Trotz der Kürze der Zeit hätten sie es im Team geschafft, einen Gesamtplan zu entwickeln, sagt André. Dieser sieht vor, dass die Erstklässler nächste Woche an zwei Tagen – dienstags und donnerstags – kommen, in der Woche darauf dann an drei Tagen, montags, mittwochs und freitags. Ab dann sollen an der Galilei-Schule auch die Zweitklässler und Viertklässler wieder starten, die Drittklässler sollen in der Woche ab dem 25. Mai wieder in die Schule kommen.





Die Organisation ist ein Kraftakt: Anfangszeiten müssen gestaffelt werden, Gruppen verkleinert, auf Wege geachtet werden, damit Abstände eingehalten werden können. Die Erstklässler sollen einen separaten Eingang benutzen, sagt die Rektorin. Die Stundentafel muss abgespeckt werden, alles ist nicht zu schaffen. Etwa dreißig Prozent des Personals sei momentan nicht einsetzbar, sagt André. Außerdem werden auch für die Notbetreuung, die weiterhin stattfindet, Pädagogen gebraucht.





„Keine Schule kann in so kurzer Zeit alles organisieren, aber das wird sich alles nach und nach klären“, sagt Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbands der Berliner Schulleitungen und Rektorin der Grundschule an der Köllnischen Heide in Neukölln. „Wir können nicht am Montag sofort 120 Erstklässler einbestellen“. Das werde aber nach und nach im Laufe der nächsten Woche geschehen. Dann werde man auch die Rückkehr der weiteren Klassen organisieren. An ihrer Schule seien ohnehin schon kleine Lerngruppen von benachteiligten Schülern zurückgeholt worden. „Wir freuen uns, dass die Kleinen zurückkommen und machen jetzt das Beste draus.“





Sie begrüßt es, dass die Schulen relativ viel Handlungsfreiheit haben. „Jede Schule ist anders und unter Coronabedingungen sowieso“, sagt Busse. Sie gehe davon aus, dass die meisten Schulen schon Pläne für die stufenweise Rückkehr in der Schublade haben.