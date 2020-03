Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin wartet immer noch auf angekündigte Schutzausrüstung für Praxen

Gähnende Leere in der Lagerhalle: Schon am vergangenen Donnerstag sollten die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Schutzmasken eintreffen. Die sind aber immer noch nicht da. „Bisher haben wir nur eine geringe Menge an Schutzkitteln und Schutzhandschuhen erhalten. Und von den versprochenen Schutzmasken sind heute lediglich 8.000 Stück eingetroffen", so der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Das klingt zwar nicht wenig, aber: „Das ist gerade einmal eine Schutzmaske pro Praxis", so der Vorstand.

Man stehe zwar im regelmäßigen Kontakt mit dem Bundesbeschaffungsamt. Einen Hinweis darauf, wann die versprochenen Masken eintreffen sollten, habe man jedoch noch nicht erhalten. „Vielleicht haben wir es noch nicht deutlich genug gesagt: Auf Grund der fehlenden Schutzausrüstung müssen die Praxen ihren Betrieb einstellen beziehungsweise einschränken“, so der Vorstand. Man mache sich besondere Sorgen um Patientengruppen, die die auf regelmäßigen Kontakt mit den Praxen angewiesen sind.

„Es wird oft nur über den stationären Bereich gesprochen, dabei muss allen klar sein, dass die medizinische Versorgung in einer solchen Krise nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden kann. Aber leider steht der ambulante Bereich in Berlin derzeit allein da“, appelliert der Vorstand an die Bundesregierung und das Land Berlin. Auch Berlin hatte versprochen zu helfen, doch bisher habe es keinen Kontakt gegeben. Die KV hofft weiter, dass die Schutzausrüstung bald eintrifft.