479 aktive Coronavirus-Fälle - Zahl der Patienten in Kliniken sinkt rapide

In Berlin hat es bislang 6393 bestätigte Coronavirus-Fälle gegeben. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstagabend bekannt. Im Vergleich zum Mittwoch sind 55 gemeldete Neuinfektionen hinzugekommen. 5737 Infizierte gelten inzwischen wieder als genesen. 177 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, vier mehr als gestern. Aktuell gibt es damit 479 aktive Coronavirus-Fälle, einer mehr als am Mittwoch.

Deutlich mehr als die Hälfte, genauer gesagt: 59 Prozent, der derzeit noch aktiven Fälle verläuft so schwer, dass die Betroffenen im Krankenhaus behandelt werden müssen. 282 Patienten sind in Kliniken, 103 von ihnen sogar auf Intensivstationen - das ist mehr als ein Fünftel aller aktuell infizierten Berliner. Die übrigen positiv Getesteten sind häuslich isoliert. Allerdings ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken rapide gesunken: Am Mittwoch waren noch 352 Infizierte in stationärer Behandlung. Ein Rückgang um 70 Patienten oder 20 Prozent. Die Zahl der Intensivpatienten ging um 20 oder 16 Prozent zurück. Am vergangenen Donnerstag lagen sogar noch 508 Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken. Binnen einer Woche ist die Zahl also um 44,5 Prozent gesunken. Bei den Intensivpatienten war ein Rückgang von 152 auf 103 zu verzeichnen, das sind 32 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Toten nur von 163 auf 177 gestiegen.





Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: Zwei waren 40 bis 49 Jahre alt, elf 50 bis 59 Jahre alt, 19 Verstorbene waren 60 bis 69 Jahre alt, 44 waren 70 bis 79 Jahre alt, 68 waren 80 bis 89 Jahre alt und 33 Verstorbene waren 90 Jahre und älter.

Detaillierte Angaben zu Fällen, Genesenen und den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage in ganz Berlin und den einzelnen Bezirken können Sie auch unserer interaktiven Karte entnehmen, die Sie über den nachstehenden Link erreichen.