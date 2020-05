BVG fährt wieder planmäßig

Alle Busse und Bahnen haben wieder ihren regulären Takt aufgenommen, wie die BVG mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen ihr Angebot in den letzten Wochen ausgedünnt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kehren ab diesem Montag zu ihrem Normalbetrieb zurück , wie die BVG mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen ihr Angebot in den letzten Wochen ausgedünnt.

Einige Änderungen bleiben dennoch bestehen: Dazu zählen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bus und Bahn, die Einhaltung des Mindestabstandes und der Hygienevorschriften.





Der Vordereinstieg beim Bus und der Ticketverkauf beim Fahrpersonal wird weiter ausgesetzt. Tickets können per App oder am Automaten gekauft werden. Außer Betrieb bleibt die U-Bahnlinie U55 - auf der vor allem touristisch nachgefragten Linie stehen langfristig geplante Maßnahmen zur Anbindung an die U5 an.

„Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt kann jeder dazu beitragen, die Abstände so gut wie möglich einzuhalten. So bitten wir unsere Fahrgäste weiterhin, die volle Länge der Fahrzeuge zu nutzen und auch beim Ein- und Ausstieg auf Abstand zu achten. Wer es anders einrichten kann, sollte zudem Fahrten in den üblichen Hauptverkehrszeiten vermeiden“, sagte Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG. (dpa)

Lesen Sie hier mehr zum Thema Mobilität in der Coronavirus-Pandemie: Der Radverkehr in Berlin hat in der Krise nachweislich zugenommen.